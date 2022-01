“Hành vi của bị can tàn nhẫn không khác gì mụ dì ghẻ trong những truyện cổ tích khiến trẻ em kinh hãi. Bởi vậy việc chuyển tội danh sang tội Giết người là có căn cứ và phải xử nghiêm...”

Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”.

Đồng thời, Cảnh sát Điều tra (CSĐT) cũng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1, tạm trú quận Bình Thạnh) về tội “Hành hạ người khác" và “Che giấu tội phạm”.

Trao đổi với VietNamNet sáng 5/1, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường đưa ra quan điểm cho rằng, với kết quả điều tra từ việc khôi phục camera an ninh căn hộ chung cư nơi xảy ra sự việc Trang đánh đập tàn nhẫn cháu bé từ lúc 14h đến 18h ngày 22/12 cho thấy, hành vi này có dấu hiệu rất rõ ràng của tội Giết người, theo điều 123 BLHS với lỗi cố ý gián tiếp. Bởi vậy, việc cơ quan điều tra chuyển tội danh là chính xác.

Vẫn theo luật sư, bị can đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh nhiều lần vào những vùng trọng yếu trên cơ thể cháu bé và đạp chân người lớn to khoẻ (ở tư thế đứng đạp mạnh) nhiều lần vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của cháu bé trong tình trạng không có khả năng tự vệ.

Trong trường hợp này, bị can bắt buộc phải nhận thức được rằng, hành vi đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cháu bé.

Theo quy định của pháp luật, gậy gỗ được xác định là hung khí nguy hiểm, là vật cứng, chắc, có khả năng gây sát thương nghiêm trọng, thậm chí có thể tước đoạt tính mạng con người, nên việc sử dụng hung khí nguy hiểm này để đánh người dẫn đến nạn nhân tử vong thì có thể xử lý về tội Giết người.

Nhưng Trang vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra. Đây là hành vi rất điển hình của lỗi cố ý gián tiếp trong tội giết người.

Tiến sỹ Đặng Văn Cường cũng cho rằng, kết quả giám định pháp y cho thấy cháu bé tử vong do phù phổi cấp, trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, khu vực phần đầu có vết thương, tụ máu, phù não.

Hậu quả những thương tích này rõ ràng là do hành vi đánh đập tàn nhẫn của đối tượng gây ra. Trang phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người mới phù hợp với quy định của pháp luật.

Ở độ tuổi 26, đối tượng này hoàn toàn phải nhận thức được rằng, hành vi đạp chân vào vùng nguy hiểm như vậy, dùng gậy gỗ đánh mạnh vào những vùng hiểm yếu trên cơ thể của đứa trẻ 8 tuổi hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân.

Giết người với lỗi cố ý

Tiến sỹ, Luật sư Đặng Văn Cường phân tích, về mặt lý luận, tội Giết người được quy định tại Điều 123 BLHS năm 2015 được cấu thành bởi hành vi nguy hiểm của đối tượng gây án, xâm phạm đến tính mạng con người.

Hành vi có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân với lỗi cố ý (nhận thức được hành vi nguy hiểm đến tính mạng của người khác, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra).

Về mặt lý luận thì lỗi cố ý chia làm 2 loại là "Cố ý trực tiếp" và "Cố ý gián tiếp".

Lỗi cố ý trực tiếp là lỗi của người khi thực hiện hành vi mà nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

Còn với lỗi cố ý gián tiếp là khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội có nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm, tuy không mong muốn nhưng bỏ mặc hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra.

Luật sư cho rằng, với hành vi gây ra, Trang sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 12- 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

“Với kết quả điều tra đến nay cho thấy, hành vi của đối tượng Trang trong vụ án này là rất tàn nhẫn, mất nhân tính, khiến dư luận xã hội rất phẫn nộ, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em, tước đoạt tính mạng của nạn nhân.

Hành vi của bị can tàn nhẫn không khác gì mụ dì ghẻ trong những truyện cổ tích khiến trẻ em kinh hãi. Bởi vậy việc chuyển tội danh sang tội Giết người là có căn cứ và phải xử lý nghiêm đối tượng này theo quy định của pháp luật”, luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Đỗ Hải Bình (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, việc CQĐT khởi tố bổ sung tội “Giết người” đối với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang là hoàn toàn chính xác.

Theo luật sư, dù kết quả giảm định xác định vùng đánh không phải là vùng nguy hiểm, không phải vùng trọng yếu, nhưng căn cứ vào hậu quả là bé gái 8 tuổi tử vong, nạn nhân là trẻ em nên đủ cơ sở để xác định hành vi của Trang là giết người.

Còn luật sư Nguyễn Văn Dũ (Văn phòng luật sư Chuyên Chính) cho hay, ngày khi biết thông tin về kết quả khám nghiệm tử thi, kết luận giám định nguyên nhân tử vong của cháu A., luật sư đã nhận định ít nhất là có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”, chứ không còn là tội “Hành hạ trẻ em”..

“Sau khi phục hồi được video trong camera, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ cho Công an thành phố thì đã cho thấy có chứng cứ chứng minh dấu hiệu Giết người chứ không còn chỉ là Cố ý gây thương tích nữa”, luật sư Dũ khẳng định.

Theo luật sư Dũ, với hành vi phạm tội của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bị can này có thể đối diện với mức án cao nhất là tử hình.





