Bộ Công an ngày 23/7 thông tin, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Hải quan tỉnh này đã liên tiếp triệt phá 2 chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ lượng lớn ma ma túy.

Khoảng 12h3 ngày 22/7, tại bản Co Hón, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án 721D, bắt quả tang đối tượng Hờ A Dềnh (SN 1997 ở bản Hua Pí, xã Xuân Lao) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 4 bánh heroin (khoảng 1,4kg), 1 xe máy và nhiều vật chứng có liên quan.

Các đối tượng cùng tang vật

Trước đó, qua nguồn tin của Công an huyện Mường Chà cung cấp, khoảng 11 giờ cùng ngày, tại khu vực bản Sa Lông, xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh bắt quả tang 2 đối tượng là Lý A Đáp (SN 1992) và Vừ A Mua (SN 1984), cùng ở bản Nậm Chim, xã Ma Thì Hồ, tỉnh Điện Biên. Hai người này có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét người và phương tiện, lực lượng công an thu giữ 34 túi nilon màu xanh, bên trong có chứa 6.800 viên ma tuý tổng hợp, 1 xe máy.

Khi bị phát hiện các đối tượng đã điên cuồng chống trả hòng tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng bao vây, khống chế, bắt giữ.

Quyết Nguyễn