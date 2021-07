Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ nam thanh niên vận chuyển 30kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1kg ma túy dạng ketamine, 12.000 viên hồng phiến.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ nam thanh niên vận chuyển số lượng lớn ma túy.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 18/7, đối tượng Phạm Minh Đức (SN 1990, trú xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang) vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đối tượng Phạm Minh Đức bị bắt giữ cùng tang vật

Khi Đức đang di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang thì bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với phòng CSGT Công an tỉnh, Công an huyện Vũ Quang, Cục Hải quan Hà Tĩnh mật phục, bắt giữ.

Qua khám xét, tổ công tác thu giữ 30kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1kg ma túy dạng ketamine, 12.000 viên hồng phiến và một số tang vật liên quan.

Số ma túy công an thu giữ từ đối tượng Đức

Phạm Minh Đức khai nhận, số ma túy nói trên là của một đối tượng ở TP.HCM thuê vận chuyển vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ. Nếu trót lọt, Đức được trả tiền công 20 triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Thiện Lương