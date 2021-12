Bị can Mười Tường được xem là bà "trùm" buôn lậu lớn nhất ở miền Tây khi có nhiều đàn em, chân rết, thực hiện những phi vụ “cực khủng”.

Công an tỉnh An Giang vừa tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, tức Mười Tường) và đồng bọn để điều tra hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Cụ thể là vụ vận chuyển trái phép 200.000 USD.

Bà Mười Tường (giữa) bị công an dẫn giải. Ảnh: Công an An Giang

"Mác" từ thiện che đậy thân phận "trùm" buôn lậu

Bị can Mười Tường được cho là bà "trùm" buôn lậu lớn nhất ở miền Tây trong giai đoạn gần đây. Bởi thế, vụ triệt phá, bắt giữ người đàn bà này nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Người này từng bị Công an TP.HCM bắt về hành vi buôn lậu điện thoại di động, bị tòa tuyên án 6 năm tù. Sau khi chấp hành án, bà Mười Tường về quê ở An Giang tiếp tục buôn lậu.

Tỉnh An Giang có khoảng 100km đường biên giáp Campuchia, 2 cửa khẩu quốc tế và rất nhiều "đường mòn lối mở".

Tuyến biên giới này được đánh giá rất phức tạp, nhiều đối tượng thường xuyên vận chuyển hàng lậu qua lại. Các đối tượng chọn mặt hàng là vàng, USD để buôn lậu vì dễ cất giấu, vận chuyển, khó bị ngành chức năng phát hiện và đặc biệt là đem lại lợi nhuận cực khủng.

Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo vụ bắt 51kg vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam

51kg vàng 9999 là tang vật trong vụ án

Trở lại vụ án liên quan đến bà Mười Tường, sau khi về An Giang, người phụ nữ này đã làm chủ hàng loạt cơ sở làm ăn, kinh doanh hàng lậu lớn, dưới trướng có rất nhiều đàn em, chân rết. Người này có mối quan hệ rộng và nổi tiếng qua việc làm từ thiện.

Tuy nhiên, việc làm từ thiện của bà Mười Tường có chủ đích, tập trung vào các nơi vận chuyển hàng hoá buôn lậu tại tuyến biên giới với danh nghĩa là nhà hảo tâm để không bị chú ý.

Thu giữ hàng chục kg vàng, hàng triệu USD

Sau khi được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào tháng 6/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 của tỉnh triển khai kế hoạch liên ngành, phối hợp trong đấu tranh buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngay sau khi thành lập, các tổ liên ngành đã đấu tranh, triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu, gian lận thương mại lớn.

Đặc biệt, ngày 30/10/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, bắt các đối tượng trong vụ vận chuyển 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Quá trình điều tra, Công an An Giang xác định bà Mười Tường là người cầm đầu đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, nhưng thời điểm đó người phụ nữ này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bà Mười Tường và nhóm đồng phạm được ban hành ngay sau đó.

Công an khám xét nhiều nơi có liên quan đến vụ án buôn lậu do Mười Tường cầm đầu, qua đó thu giữ lượng lớn vàng, USD

Những ngày sau đó, Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 15 địa điểm của các đối tượng có liên quan đến đường dây do Mười Tường cầm đầu.

Sau gần 8 tháng bỏ trốn, hồi tháng 7, bà trùm buôn lậu này bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Ngay sau khi bà "trùm" bị bắt, hàng loạt tụ điểm liên quan đến người phụ nữ này tiếp tục bị khám xét. Qua đó, cơ quan CSĐT đã thu giữ thêm 36kg vàng, hơn 1,7 tỷ đồng, 1,27 triệu USD và nhiều tang vật có liên quan khác.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngoài vụ 51kg vàng, bà Mười Tường còn cầm đầu vụ vận chuyển 470.000 USD và 1.000 tấn đường cát, quần áo... từ Campuchia vào Việt Nam.

Thượng tá Công an "tiếp tay" cho Mười Tường

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam hàng loạt bị can có liên quan đến bà "trùm" buôn lậu Mười Tường. Cụ thể là những đàn em, “chân rết", các chủ tiệm vàng ở An Giang, TP.HCM, đặc biệt là có cả Thượng tá Công an.

Cụ thể, Thượng tá Công an Nguyễn Văn Võ (53 tuổi), bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi rửa tiền. Ông Võ từng giữ chức Trưởng phòng CSGT đường thuỷ, Trưởng phòng Hồ sơ, Công An tỉnh An Giang. Trước khi bị bắt, ông Võ đã xin nghỉ hưu.

Động thái khởi tố, bắt giam ông Võ vào cuối tháng 10 vừa qua được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu 51kg vàng do bà Mười Tường cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, ông Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của bà Mười Tường, phạm tội mà có.

Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét một số nơi ở của bị can Võ. Trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố nhiều bị can là chủ tiệm vàng. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, các vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng đồng bọn rất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động trong thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới.

“Vụ án đang được điều tra mở rộng, quan điểm của Công an An Giang là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể là ai nếu có liên quan đều bị điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, Đại tá Nơi nói.

Vụ án có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Trong vụ án buôn lậu do bà Mười Tường cầm đầu, đến nay cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam hàng chục bị can. Cơ quan công an vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để sớm đưa ra xét xử đúng người, đúng tội và nghiêm minh theo pháp luật, để răn đe các đối tượng đầu nậu khác.

H.Thanh