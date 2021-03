51 con bạc đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức cá độ đá gà thì bị công an ở Thái Bình bắt gọn.

Sáng nay, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết: Chiều 28/3, các trinh sát của Công an huyện và Công an tỉnh Thái Bình đã ập vào xới bạc ở xã Quỳnh Hải bắt 51 người đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà.

Những người bị bắt khá trẻ (trên dưới 30 tuổi) đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau ở miền Bắc.

Những chiếc làn nhựa đựng gà để đấu ăn tiền

Hình thức đánh bạc thu tiền qua các trận đấu gà rất chuyên nghiệp. Khi thấy công an, họ đã tìm cách chống trả, tháo chạy. Các trinh sát đã bao vây và bắt giữ được 47/51 con bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ

Tại hiện trường, công an thu giữ tiền mặt, hàng chục chiếc điện thoại, làn nhựa chứa bên trong những con gà chọi - “công cụ” đánh bạc.

Những người bị bắt đã bị dẫn giải về nhà thi đấu Công an huyện Quỳnh Phụ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Nguyễn Thu Hằng