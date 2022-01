Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố, bắt tạm giam Vương Đức Hải (SN 1973, cán bộ Chi cục thuế huyện Lộc Hà) và Nguyễn Thị Diễn (SN 1981, trú huyện Lộc Hà) về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cơ quan điều tra, năm 2018, ông Vương Đức Hải, cán bộ Đội thuế Chi cục thuế huyện Lộc Hà gặp và trao đổi với chị Phạm Thị Thuỳ Chi (trú TP Hà Tĩnh) để lập Công ty CP xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc (viết tắt là Công ty Tiến Phúc), mã số thuế 3002114738.

Mặc dù công ty này không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh, không mua bán hàng hóa và không có lãnh đạo điều hành, không có nhân viên làm việc nhưng Vương Đức Hải vẫn liên hệ in ấn 250 hoá đơn GTGT và kê khai, phát hành hoá đơn cho Công ty Tiến Phúc tại Chi cục thuế Lộc Hà.

Tiếp đó, ông Hải đã thuê Nguyễn Thị Diễn (kế toán) thực hiện bán hoá đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn Hà Tĩnh.

Từ ngày 31/7/2018 đến 31/12/2018, Vương Đức Hải cùng Nguyễn Thị Diễn đã xuất bán 226 hoá đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc, doanh thu 9,2 tỷ đồng mà không có hàng hoá kèm theo.

Công an Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận quá trình xuất 226 hóa đơn trái phép, thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng. Để hợp thức việc mua bán hoá đơn, đối với các hoá đơn GTGT có ghi giá trị lớn, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản Công ty Tiến Phúc, sau đó rút ra hoàn trả cho khách hàng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Thiện Lương

