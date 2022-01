Ông Lê Tùng Vân vẫn đang làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An về chuyện loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai (ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

3 người bị bắt tạm giam gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), cùng ngụ huyện Đức Hoà.

Ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, quê An Giang, tạm trú huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) được cho tại ngoại. Theo một nguồn tin, ông Vân đang làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An xung quanh chuyện loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai mà ông là người đứng đầu.

Nguồn tin cho hay, ông Vân và 3 người con bị quy vào tội danh nói trên do đã mạo danh cơ sở tu hành, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi.

Cụ thể, năm 2013 bà Cao Thị Cúc đã mua khu đất rộng chừng 2.000m2 tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây để làm nhà và sau đó thành cơ sở tu tại gia. Năm 2014, ông Lê Tùng Vân về đây, để tổ chức thành tụ điểm mang tên Tịnh thất Bồng Lai.

Người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai - ông Lê Tùng Vân cùng 3 người con đã bị khởi tố

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều khẳng định, Tịnh thất Bồng Lai không phải là tự viện hợp pháp. Những người sống, sinh hoạt ở đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Ông Lê Tùng Vân chưa từng tu hành tại bất kỳ cơ sở nào nhưng tự xưng là Thầy ông nội, Đại đức Thích Tâm Đức.

Tại hộ của bà Cao Thị Cúc có căn thờ Phật như một chánh điện của tự viện Phật giáo. Phần lớn người sinh sống ở đây xuống tóc, cắt tóc ngắn, mặc áo tương tự nhà sư, tự xưng là thầy, sư cô, hoà thượng, chú tiểu… Họ tổ chức sinh hoạt như một tự viện Phật giáo; làm nhiều clip đăng tải trên mạng tự nhận là chùa, tịnh thất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Những yếu tố này cộng với việc công bố đang nuôi trẻ mồ côi thì Tịnh thất Bồng Lai đã đánh vào lòng thương cảm, trắc ẩn của cộng đồng để trục lợi tiền từ thiện.

Những người ở Tịnh thất Bồng Lai khoe quà đắt tiền của nhà hảo tâm nước ngoài gửi tặng

Họ khoe, mua ô tô đắt tiền chỉ cần xin 3 nhà hảo tâm là đủ

Theo Khoản 5, Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, hành vi Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi là một trong các hành vi bị nghiêm cấm.

Chiếu theo điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được định danh rõ như sau:

Theo khoản 1, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Và khoản 2 là, phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm.

Tạo dựng nhiều thông tin sai sự thật

Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Hoà, đã điều tra, thu thập chứng cứ trong suốt thời gian dài, đến nay mới bắt đầu xử lý.

Theo nguồn tin, 3 bị can bị khởi tố cùng ông Vân đều là con của ông với những người phụ nữ khác nhau.

Trong đó, Trùng Dương là con của ông Vân và bà Cao Thị Cúc, còn Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên là con của ông Vân với người phụ nữ khác.

Về vấn đề Tịnh thất Bồng Lai là tụ điểm lợi dụng tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi từ hoạt động từ thiện đến nay đã rõ ràng. Những người ở Tịnh thất Bồng Lai còn đưa ra nhiều thông tin sai sự thật nhằm lừa dối cộng đồng để kêu gọi lòng tốt của mọi người, xin tiền từ thiện.

Kênh Youtube của 5 chú tiểu từng đăng công khai số tài khoản ngân hàng của Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên. Hiện, kênh có hơn 2 triệu lượt đăng ký, đã tháo bỏ số tài khoản

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang thụ lý điều tra về các đơn thư tố cáo của các cá nhân tố ông Lê Tùng Vân và các con có hành vi lừa đảo.

Các bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương và một số người khác đã tham gia tích cực vào hành vi trục lợi từ thiện. Những người này chính là những người cùng ông Lê Tùng Vân đưa ra các thông tin sai sự thật thông qua các game show trên truyền hình giới thiệu là chùa, nuôi trẻ mồ côi…

Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên đã tạo dựng nên các câu chuyện làm thành các clip đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, như: Hoa Ưu Đàm ngàn năm ở tịnh thất, suy tôn ông Lê Tùng Vân là Phật sống, cuộc sống của các chú tiểu mồ côi…

Ở các trang mạng xã hội, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên… để số tài khoản ngân hàng kêu gọi sự hỗ trợ của những tấm lòng vàng trong, ngoài nước.

Khi những sai phạm ở Tịnh thất Bồng Lai bị phanh phui, ông Lê Tùng Vân và các con đối phó bằng cách đổi tên Tịnh thất Bồng Lai thành Thiền am bên bờ vũ trụ kể từ 1/1/2021. Họ phủ nhận tất cả, nói chưa từng giới thiệu đây là chùa mà chỉ là những người tu tại gia; không kêu gọi từ thiện mà những người có tấm lòng tự động gửi vào tài khoản ngân hàng của họ…

Hoạt động truyền thông thái quá của một số game show đã đẩy Tịnh thất Bồng Lai thành điểm nổi tiếng, và từ đó những người ở đây dễ dàng lừa dối cộng đồng

Chưa dừng lại ở đó, trong những clip mà người ở Tịnh thất Bồng Lai tạo dựng, phát tán trên mạng xã hội có đề cập, gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan tổ chức Nhà nước. Minh chứng điển hình trong giai đoạn dịch Covid-19 vừa qua, những cá nhân tại cơ sở “biến gia thành tự” này đã đăng tải một bài hát trên mạng xã hội có lời lẽ gây hoang mang, ảnh hưởng đến công cuộc phòng, chống dịch của Nhà nước và nhân dân ta.

Vụ án Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân chỉ là động thái xử lý bước đầu của Công an tỉnh Long An với cơ sở này.

Trang Nguyễn