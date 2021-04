Công an Đà Nẵng bắt tạm giam 14 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chiều nay (26/4), Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 đối tượng cư trú tại các tỉnh phía Bắc như Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Hà Nội, Hưng Yên…

Nhóm này liên quan đến đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam của đối tượng Đinh Xuân Hiền (29 tuổi, quê Thái Bình) bị Công an Đà Nẵng phát hiện vào cuối tháng 12/2020.

Công an đọc lệnh khởi tố

Theo điều tra ban đầu, chỉ riêng từ ngày 21/12 đến 29/12/2020, nhóm này đã tổ chức đưa 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lưu trú, hoặc vào Việt Nam rồi tiếp tục sang Campuchia để làm việc cho các nhóm tội phạm đánh bạc, lừa đảo qua mạng internet do người Trung Quốc điều hành.

Các đối tượng dùng ô tô để đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép gần khu vực biên giới rồi chở vào TP HCM hoặc Đồng Nai với mức giá khoảng 28-40 triệu đồng.

Các đối tượng trong nhóm này

Từ đây, sẽ có các đầu mối khác tiếp nhận, đưa người nhập cảnh trái phép tìm cách lưu trú trái phép hoặc sang Campuchia.

Trước đó, cuối tháng 12/2020, Công an Đà Nẵng phát hiện ôtô BKS 17A-178.43 do Đinh Xuân Hiền điều khiển chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ngoài ra, trên xe có một tài xế khác là Đinh Công Quân (31 tuổi, trú tỉnh Thái Bình).

Thông tin tại buổi họp báo Quý I chiều nay, thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua công an TP đã đấu tranh, xử lý 16 vụ tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đã đưa ra xét xử 6 vụ

Hồ Giáp