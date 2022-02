Bốn người là khách và nhân viên quán hát mở tiệc ma túy trong quán karaoke ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn bị công an bắt quả tang.

Công an tỉnh Lạng Sơn hôm nay (12/2) cho VietNamNet biết, tổ công tác của Công an huyện Bắc Sơn mới đây tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Gold do Lương Đình Ngôn, sinh năm 1982, trú tại thôn Nà Danh, xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) làm chủ.

Các đối tượng bị bắt quả tang

Quá trình kiểm tra phát hiện, bắt quả tang 4 trường hợp đang sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lý Văn Thành (SN 1993), Phạm Bảo Sơn (SN 1997), đều trú tại xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn; Hoàng Thị Diệu (SN 1999), trú tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng và Lý Mùi Phạm (SN 2002), trú tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Tang vật thu giữ gồm 0,136g ma túy ketamine, 1 đĩa sứ; 1 thẻ nhựa và nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Phạm và Diệu khai là nhân viên của quán karaoke Gold, được Mai Văn Huy (SN 1996, trú tại xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn) thuê phục vụ Sơn và Thành sử dụng ma túy, thuốc lắc với tiền công 150.000 đồng/giờ.

Các đối tượng bị bắt giữ

Còn Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2003, trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) cũng bị Công an huyện Bắc Sơn tiến hành bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) về hành vi cung cấp ma túy cho các đối tượng sử dụng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tân Kỳ