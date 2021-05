Công an tỉnh Bắc Ninh hôm nay (15/5) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 13 người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Quang Thích ở huyện Tiên Du.

Theo cơ quan công an, chiều ngày 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Tiên Du ập vào nhà Nguyễn Quang Thích (25 tuổi, ở huyện Tiên Du), bắt quả tang 13 người đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 79 triệu đồng, 13 điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Nhóm đánh bạc bị cơ quan công an bắt giữ

Làm việc với công an, Thích khai nhận đã rủ Nguyễn Hữu Ngự (35 tuổi, ở huyện Tiên Du) tổ chức đánh bạc ăn tiền. Trong đó, Thích trực tiếp xóc cái còn Ngự thu tiền đánh bạc. Mỗi con bạc muốn vào chơi phải nộp tiền hồ 200.000-500.000 đồng.

Chủ tịch xã ở Bắc Giang bị đình chỉ, tập trung làm duy nhất chống dịch Covid-19 Chủ tịch UBND xã Phượng Sơn (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) bị đình chỉ lãnh đạo, điều hành xã trong 7 ngày, để tập trung làm một việc duy nhất là chống dịch Covid-19.

Nhị Tiến