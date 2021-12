Do mâu thuẫn, nhóm thanh thiếu niên dàn cảnh gây ra vụ tai nạn giao thông để sát hại người đàn ông.

Ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Nam (17 tuổi), Nguyễn Quang Minh (tự Minh “pháp sư”, 28 tuổi), Lê Văn Bình (32 tuổi), Nguyễn Ngọc Tiến (22 tuổi), tất cả cùng ngụ tỉnh Tiền Giang, để điều tra hành vi giết người.

Công an khám nghiệm ô tô gây án tại nơi ở của Nguyễn Trọng Nam (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: Công an Tiền Giang

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h40 tối 10/11, người dân trình báo trên đường huyện 90, đoạn qua xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người đi trên xe máy thương vong.

Người tử vong là anh Nguyễn Hải Đăng (32 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho), còn bạn gái của anh Đăng bị thương. Sau vụ tai nạn chiếc ô tô liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện xe máy của anh Đăng hư hỏng nặng. Đặc biệt, ngoài các dấu vết của một vụ tai nạn, lực lượng công an còn thu giữ 1 đầu đạn cao su.

Qua lấy lời khai của bạn gái anh Đăng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang nhận định, đây không phải là hiện trường của một vụ tai nạn giao thông.

Nguyễn Quang Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín/Công an Tiền Giang

Quá trình điều tra, khoảng 22h tối 11/11, Cơ quan CSĐT đã mời làm việc đối với Nguyễn Trọng Nam; đồng thời giữ một ô tô bị biến dạng phần đầu. Lúc này, Nam khai đã cùng Minh, Bình, Tiến dàn cảnh để thực hiện hành vi giết anh Đăng.

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án giết người.

Đến ngày 16/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ Minh và Bình khi cả hai đang trốn tại một nhà nghỉ ở xã Song Phú, huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Hôm sau, Công an bắt giữ Tiến khi đang trốn tại phường 4, TP Mỹ Tho.

Lê Văn Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh Trọng Tín/Công an Tiền Giang

Bước đầu tại công an, cả 4 bị can khai, do có mâu thuẫn từ trước với anh Đăng, nên tối 10/11, nhóm này chuẩn bị dao tự chế, súng công cụ hỗ trợ, xe máy và ô tô để đón đường nạn nhân.

Khi phát hiện anh Đăng chạy xe máy chở bạn gái đi trên đường huyện 90, cả nhóm cầm hung khí đuổi theo. Anh Đăng chở bạn gái bỏ chạy, Minh lái ô tô vượt lên cố ý gây va chạm làm anh Đăng và bạn ngã xuống đường. Sau đó, cả nhóm bỏ đi.

Kết quả giám định cho thấy anh Đăng tử vong do tràn máu phổi, rách cơ tim, suy hô hấp và mất máu cấp…

Thiện Chí