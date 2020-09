Ông Quách Duy bị tạm giam để điều tra về một số nội dung trên Facebook cá nhân xúc phạm lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo cấp cao.

Chiều tối 18/9 Công an quận Tân Phú, TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Quách Duy (SN 1982, chuyên viên của Văn phòng UBND TP) để điều tra, xử lý về hành vi “lợi dung các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 Bộ luật Hình sư 2015.

Ông Quách Duy. Ảnh: Facebook nhân vật

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, ông Quách Duy bị điều tra vì có một số bài viết trên trang cá nhân xúc phạm lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo cấp cao.

Cũng trong chiều tối 18/9, Công an quận Tân Phú đã khám xét nơi ở của ông Quách Duy.

Khoảng tháng 5/2020, ông Quách Duy gây ồn ào khi bị Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng. Lý do phạt mà Thanh tra sở đưa ra là ông Quách Duy đăng thông tin sai lệch liên quan đến lãnh đạo TP.HCM trên Facebook cá nhân.

Ngày 2/8/2019 Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM thông báo thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Quách Duy.

Từ đó đến nay, ông Quách Duy vẫn liên tục tục khiếu kiện. Đồng thời, trên Facebook cá nhân của ông Quách Duy cũng có nhiều bài viết liên quan đến nhiều vấn đế nóng, đề cập đến những lãnh đạo của TP.HCM và lãnh đạo cấp cao.

Ông Nguyễn Đức Chung đang được gia đình làm thủ tục xin tại ngoại Gia đình ông Nguyễn Đức Chung cùng luật sư đang làm thủ tục xin tại ngoại cho ông để chữa bệnh.

Phước An