Nửa đêm, gã anh rể vì ghét em vợ đã đột nhập vào nhà dùng búa tấn công khiến nạn nhân bị trọng thương ở đầu.

Trưa 18/3, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khách, SN 1964, trú tại xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, để điều tra về hành vi “giết người” quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Khách là anh rể nạn nhân, cũng chính hung thủ gây ra vụ án trên.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 3h30 sáng 7/3, ông N.N.H. (44 tuổi, trú tại thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư) đang ngủ tại nhà riêng thì bị 1 người đột nhập vào phòng, dùng búa công vào đầu, mặt, khiến tính mạng bị nguy kịch.

Sau khi tấn công ông H. trọng thương, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc

Phát hiện sự việc, vợ ông H. hô hoán, cùng gia đình đưa nạn nhân trong tình trạng chấn thương nặng, mặt mũi bị biến dạng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.



Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Vũ Thư khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ.



Tại cơ quan điều tra, Khách khai có tư thù cá nhân với nạn nhân nên đã đột nhập vào nhà, dùng búa đập vào đầu em vợ.

Khởi tố tội giết người ông bố dùng dao cứa cổ 2 con nhỏ ở Thái Bình Người bố giận vợ đã dùng dao cứa cổ 2 con nhỏ rồi tự cứa cổ mình để dọa tự vẫn vừa bị khởi tố về tội giết người.

Nguyễn Thu Hằng