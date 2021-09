Sau khi lừa đảo mua bán đất với nhiều người dân tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Nguyễn Thị Trinh đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP.HCM.

Ngày 12/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ bị can Nguyễn Thị Trinh (53 tuổi, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trinh là bị can bị truy nã hơn 6 năm trước về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, trong năm 2013 và 2014, Trinh đã có hành vi dùng một thửa đất làm hợp đồng công chứng để lừa bán cho nhiều người. Cụ thể, tháng 6/2014, Trinh làm hợp đồng chuyển nhượng 2 thửa đất với tổng diện tích hơn 400m2, tọa lạc tại xã Tam Phước, huyện Long Điền cho một người tại phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa với giá 200 triệu đồng, hai bên đã tiến hành giao nhận tiền và “sổ đỏ” tại văn phòng công chứng.

Bị can Trinh tại cơ quan Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuy nhiên, tháng 9/2014, Trinh đã liên hệ mượn lại của người này 2 “sổ đỏ” nói trên để làm thủ tục bán cho 2 người khác với tổng số tiền 400 triệu đồng.

Cùng thủ đoạn tương tự, Trinh đã bán một thửa đất rộng hơn 540m2 tọa lạc tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền cho nhiều người với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo bán đất, Trinh còn mượn tiền của nhiều người với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng nhưng không trả.

Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, Trinh không có mặt địa phương, các bị hại nhiều lần liên hệ đòi tiền nhưng bất thành.

Nhận đơn tố giác của các bị hại, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào cuộc điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trinh. Tuy nhiên, xác định Trinh đã bỏ trốn nên cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Trinh khi bà ta đang lẩn trốn tại phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM).

Quang Hưng