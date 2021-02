Hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt bằng hình thức đánh bài trong bãi giữ xe ở Bình Dương thì bị công an ập vào bắt giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương chiều nay cho biết, vừa phối hợp với Công an TP Dĩ An triệt phá một ổ cờ bạc trong bãi giữ xe, thu giữ hàng trăm triệu đồng tang vật.

Ổ cờ bạc được tổ chức trong bãi giữ xe ở Bình Dương

Theo cơ quan công an, khoảng 0h30 cùng ngày, lực lượng công an bất ngờ ập vào bãi xe Út Trang (thuộc phường Đông Hòa, TP Dĩ An) do Phạm Văn Tú (SN 1979, ngụ phường Đông Hòa, TP Dĩ An) làm chủ.

Tại đây, công an bắt quả tang 39 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ hàng chục xe máy, hơn 100 bộ bài tây, bộ lắc bầu cua cùng hàng trăm triệu đồng tiền tang vật.

Công an bắt quả tang các đối tượng đánh bạc

Qua điều tra, sòng bạc này do Phạm Văn Tú cùng vợ đứng ra tổ chức và thu tiền xâu ngay tại bãi giữ xe của gia đình. Hai vợ chồng phân công người phục vụ thức ăn, nước uống, thuốc lá… cho các con bạc, cho đàn em cảnh giới từ xa.

Từ nguồn trinh sát, công an đã ập vào bắt quả tang các đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Xuân An