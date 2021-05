Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao khởi tố 3 cán bộ Công an quận Đồ Sơn vì để lọt tội phạm trong vụ án ma tuý.

Sáng nay (12/5), lãnh đạo Công an TP Hải Phòng xác nhận, Viện KSND tối cao đã khởi tố, thực hiện lệnh bắt giữ, cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 cán bộ Công an quận Đồ Sơn, Công an TP Hải Phòng vì liên quan đến việc bỏ lọt tội phạm trong vụ án ma tuý.



Ba cán bộ đó là Trung tá Đinh Đình Việt (46 tuổi, trú tại phường Hải Sơn), Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy; Thượng úy Đỗ Hữu Dũng (29 tuổi, trú tại phường Hải Sơn), Đội trưởng Đội cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội và Thượng úy Nguyễn Viết Công (29 tuổi, trú tại phường Ngọc Xuyên), cán bộ Đội cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội. Riêng Thượng úy Công được cho tại ngoại.

Đại diện VKSND tối cao dẫn giải cán bộ công an vi phạm

Như đã đưa tin, ngày 20/1, ông Nguyễn Hữu Cường, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn cũng đã bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt khẩn cấp. Ông Cường bị bắt cũng liên quan đến vụ việc bỏ lọt tội phạm về ma tuý, cùng vụ việc với 3 cán bộ nêu trên.



Trước đó, thiếu tá Kh. nguyên là cán bộ Công an quận Đồ Sơn có đơn tố cáo 1 nhóm thuộc Công an quận Đồ Sơn tới Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ việc phát hiện 25 đối tượng có biểu hiện tổ chức, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.



Cụ thể, rạng sáng ngày 13/11/2020, ông cùng các cán bộ, chiến sĩ Đội điều tra tổng hợp, Đội Quản lý hành chính và Trật tự xã hội thực hiện kiểm tra đột xuất quán karaoke Hải Sơn 86, trên địa bàn phường Hợp Đức.

Công an đã thu giữ tang vật là chất nghi ma tuý, lập biên bản hiện trường, ghi nhận 25 người có kết quả dương tính với ma túy. Đêm cùng ngày, toàn bộ những người bị bắt giữ được cho về.

Sau vụ việc, thiếu tá Kh. đã xin xuất ngũ và làm đơn tố cáo vụ việc tới cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

