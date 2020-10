Cảnh sát ập vào quán bar ở trung tâm TP Cần Thơ thì phát hiện nhiều người đang ngồi uống bia, rượu, hút shisha tại 20 bàn. Qua test nhanh có 6 người dương tính với ma tuý.

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý TP Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar ở trung tâm TP phát hiện 6 thanh niên dương tính với ma tuý.

Thời điểm cảnh sát ập vào kiểm tra quán bar trên đường Lê Lợi (quận Ninh Kiều). Ảnh: Công an

Theo đó, khoảng 0h15 cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý TP Cần Thơ phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính kiểm tra quán bar G.C. (nằm trên đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Thời điểm trên, bên trong quán bar có tất cả 98 người. Trong đó 66 nam và 32 nữ đang ngồi uống bia, rượu, hút shisha tại 20 bàn.

Cảnh sát đã test nhanh, phát hiện 6/98 người có mặt tại quán bar, dương tính với ma túy. Những người này thừa nhận đã sử dụng ma túy từ trước, sau đó đến quán bar thì bị cảnh sát kiểm tra.

Lực lượng Công an đã lập biên bản vụ việc, đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo Công an, việc kiểm tra này thực hiện theo kế hoạch đấu tranh phòng chống ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo kế hoạch của Công an TP.

