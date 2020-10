Tự xưng mình là giám đốc công ty gỗ mỹ nghệ, Phương đã lừa đảo chiếm đoạt của bốn người với số tiền 720 triệu đồng, sau đó trốn vào Phú Yên thì bị bắt giữ.

Chiều nay, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt Trịnh Xuân Phương (SN 1978, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) khi đang lẩn trốn ở Phú Quốc (Kiên Giang).

Theo hồ sơ điều tra, Phương tự xưng là Giám đốc công ty TNHH xây dựng gỗ mỹ nghệ Phương Đà. Sau đó, Phương tung tin mình bị các công ty nợ số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Đối tượng Trịnh Xuân Phương

Lấy lý do mua hoá đơn, tặng quà lót tay và dùng mượn tiền để mua vật liệu xây dựng giá rẻ bán kiếm lời, Phương đã nhiều lần chiếm đoạt tài sản của nhiều người bị hại.

Trong thời gian từ 2016-2018, Phương đã lừa đảo chiếm đoạt của 4 người với số tiền 720 triệu đồng. Sau đó, Phương đã trốn khỏi nơi cư trú.

Tháng 1/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can đối với Phương để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 2/10, Phương bị bắt khi đang trốn tại xã Dương Tơ (huyện Phú Quốc, Kiên Giang).

Hiện đối tượng Phương đã được di lý về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Trước đó, Phương từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Bằng