Liên quán đến vụ khám phá đường dây người mẫu bán dâm 30 ngàn USD ở Sài Gòn, hiện Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đang tạm giữ hình sự Lục Triều Vỹ (SN 1993, quê Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm".

Công an cũng đang lập hồ sơ xử lý hành chính đối với những người mẫu bán dâm cho đại gia khi bị phục kích, bắt quả tang vào chiều 12/7.

Hotboy Lục Triều Vỹ nổi tiếng là người đa tài trong giới giải trí, là người mẫu, diễn viên, ca sĩ và là chuyên gia trang điểm

Công an xác định, chiều 12/7 có nhóm khách đại gia liên lạc với Lục Triều Vỹ qua điện thoại để tìm chân dài cao cấp vui vẻ. Sau khi thoả thuận giá cả, Vỹ điều 3 chân dài đến khách sạn nằm trên đường Tôn Đức Thắng, Q.1 để phục vụ khách.

Được biết, 3 chân dài này đều là người mẫu. Trong đó có có người từng đoạt danh hiệu hoa hậu thế giới người Việt cách đây 5 năm.

3 người mẫu cùng với 3 vị khách đại gia đang vui vẻ thì bị trinh sát cục Cảnh sát hình sự ập vào kiểm tra hành chính, bắt quả tang.

Theo cán bộ công an, Lục Triều Vỹ bản thân là người nổi tiếng, có mối quan hệ thân thiết với nhiều người mẫu, diễn viên… Giá đi khách của các cô gái do Vỹ điều động giao động từ 10 – 30 ngàn USD. Công an đang tiếp tục khai thác thêm danh sách của nhiều chân dài đi khách dưới sự điều động của Vỹ.

Được biết, Hotboy Lục Triều Vỹ, SN 1993, quê Đà Nẵng nhưng ở Sài Gòn nhiều năm nay. Trong làng giải trí, Lục Triều Vỹ có biệt danh “Nickhun Việt Nam”, vì có gương mặt tương đồng với hotboy Hàn Quốc.

Lục Triều Vỹ đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm" khi tổ chức đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm cho đại gia

Nổi lên từ những năm 2010, Lục Triều Vỹ là người mẫu. Hotboy này từng lọt vào top 5 cuộc thi hoa học trò Icon, trở thành người mẫu cho nhiều báo, tạo chí. Lục Triều Vỹ nổi tiếng là người đa tài, là người mẫu, diễn viên, ca sĩ và chuyên gia trang điểm hàng đầu.

Lục Triều Vỹ càng nổi tiếng hơn khi có người chị gái hơn 2 tuổi, người mẫu Lục Linh Lan, là một trong những hotgirl đời đầu của Đà Nẵng.

Bẵng đi nhiều năm không tham gia vào làng giải trí với lý do là dành thời gian cho việc học, Lục Triều Vỹ quay trở lại với hình tượng là người mẫu nam sexy. Vỹ tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc và cũng là chuyên gia trang điểm.

Hiện tại Lục Triều Vỹ đang đại diện cho một số thương hiệu thời trang hàng hiệu và người mẫu của đồ lót nam.

Từng chia sẻ trên các tạp chí giải trí, Lục Triều Vỹ thẳng thắn, lên án về những cám dỗ trong giới như: chuyện chân dài với đại gia hay người mẫu nam với quý bà, người đồng tính nam liên quan đến chuyện tình – tiền. Vỹ còn kể, từng có một đại gia mời anh đi cà phê với thù lao… 5.000 USD.

Tú ông từng tâm sự, đó là điều ghê sợ trong nghề, trong giới giải trí.

Tuy nhiên, trong chiều 12/7, Lục Triều Vỹ bị Bộ Công an tạm giữ hình sự vì vai trò tổ chức đường dây người mẫu đi khách với giá khủng, 10 – 30 ngàn USD/lượt.

Hiện, Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

