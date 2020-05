Sau khi uống rượu, nam thanh niên ở Quảng Nam đã đánh đập người vợ, rồi đánh con trai 7 tháng tuổi tử vong.

Tối nay, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Phiên (SN 1997, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, tối 21/5, tại phòng trọ của mình, Phiên cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu.

Nguyễn Văn Phiên tại cơ quan điều tra

Khoảng 23h cùng ngày, sau khi nhậu xong, Phiên gọi vợ là chị N.T.H.V. (SN 2001) dọn chén bát nhưng người vợ không làm.

Đang trong cơn say, tức giận việc vợ không nghe lời, Phiên đã đánh chị V. Bị đánh, chị V. bỏ chạy ra ngoài thì bé N.B.B. (sinh tháng 10/2019, con trai Phiên) thức giấc và khóc.

Lúc này, Phiên dỗ con trai nhưng cháu bé không nín nên đã đánh con rồi lăn ra ngủ.

Sau đó, Chị V. chạy vào phòng thì phát hiện con trai bất tỉnh, người tím tái nên đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên bé B. đã tử vong do bị chấn thương sọ não.

Phiên đã từng có 2 tiền án.

Lê Bằng