Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công an TP Cần Thơ đã xử lý nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền chống phá, nói xấu lãnh đạo, trong đó khởi tố 6 bị can.

Sáng 2/7, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp báo quý 2/2021. Theo báo cáo của Công an TP Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2021, ở lĩnh vực công tác đấu tranh xử lý các đối tượng lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền chống phá, nói xấu lãnh đạo, đơn vị đã đẩy mạnh việc xử lý thông tin sai sự thật, tin giả, tin tức chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.

Qua đó, Công an TP Cần Thơ phối hợp với Sở TT&TT làm việc với 9 chủ tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung sai sự thật về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và xử phạt 3 đối tượng với số tiền 17,5 triệu đồng. Ngoài ra, công an TP nhắc nhở 1 vụ và cho cam kết không tái phạm.

Đặc biệt, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bắt giam 6 đối tượng có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo các cấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền theo điều 331 về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Nổi bật trong đó là bắt, khởi tố bị can Trương Châu Hữu Danh cùng đồng bọn. “Việc khởi tố, bắt, xử lý các đối tượng này đã kịp thời định hướng tuyên truyền, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dự luận xã hội và quần chúng nhân dân; có tính răn đe đối với các đối tượng đã và đang có hành vi tương tự.

Qua đó, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐNĐ các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”, báo cáo của Công an TP Cần Thơ nêu.

Đối với công tác phối hợp với ngành chức năng trong thực hiện công tác phòng chống Covid-19, Công an TP Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trong phòng chống dịch.

Công an TP đã chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa tích cực phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì bảo đảm an ninh, trật tự, an sinh, xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công an TP đã tổ chức rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng tổ dân cư, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, qua đó, phát hiện 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch.

Trong đó, có 4 người cư trú trái phép tại xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ; 12 người còn lại bỏ trốn về tỉnh Đồng Nai (Công an TP Cần Thơ đã phối hợp, trao đổi thông tin với Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức truy tìm, đưa những người này đi cách ly, xử lý theo quy định).

Còn đối với những người nhập cảnh trái phép cư trí trên địa bàn, ngành chức thành phố đã xử phạt 28 triệu đồng, trục xuất về Trung Quốc. Công an TP Cần Thơ kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar vi phạm các quy định phòng, chống dịch, xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng…

