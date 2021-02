Ông Phan Bùi Bảo Thy khai nhận soạn thảo nhiều bài viết nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trên các trang Facebook ẩn danh.

Liên quan đến việc tạm giữ hình sự đối với ông Phan Bùi Bảo Thy, tối 10/2, Công an Quảng Trị đã có thông tin chính thức đến báo chí.

Nhà báo Phan Bùi Bảo Thy

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 người trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Hai người bị khởi tố gồm nhà báo Phan Bùi Bảo Thy (50 tuổi, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, là Trưởng văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên của báo Giáo dục & Thời đại) và ông Lê Anh Dũng (59 tuổi, trú tại Quận 2, TP.HCM).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản facebook đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video... có nội dung nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm đến uy tính, danh dự của các cá nhân, trong đó có lãnh đạo tỉnh, Bộ, ngành Trung ương.

Sau một thời gian triển khai kế hoạch đấu tranh ngăn chặn và qua tiếp nhận tin báo tội phạm, ngày 4/2, lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét đối với Lê Anh Dũng khi người này đang trên đường rời TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) để vào TP.HCM.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong điện thoại Lê Anh Dũng có nhiều tài liệu chứng minh đối tượng này trực tiếp quản trị, điều hành và đăng tải các bài viết, hình ảnh lên mạng xã hội với nội dung như trên.

Ông Lê Anh Dũng cũng khai nhận việc làm trên có sự giúp sức của ông Phan Bùi Bảo Thy.

Từ lời khai của ông Dũng, ngày 5/2, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nhà báo Phan Bùi Bảo Thy.

Qua đấu tranh, ông Thy khai nhận về việc đã cùng ông Dũng soạn thảo nhiều bài viết nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trên các trang Facebook ẩn danh.

Vào ngày 5 và 6/2, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Dũng và ông Thi để điều tra, làm rõ hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân” theo đúng qui định pháp luật.

Quang Thành