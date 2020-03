Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an An Giang và đơn vị nghiệp vụ triệt phá sới bạc lớn ở huyện Châu Thành, thu giữ hàng trăm triệu đồng, cùng nhiều tang vật.