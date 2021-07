Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam hôm nay (29/7) cho biết đang tạm giữ hình sự 9 người để điều tra về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke thuộc xã Thanh Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 20/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Thanh Liêm phối hợp với Công an xã Thanh Nguyên kiểm tra quán karaoke Điểm Hẹn do Vũ Bình Minh (SN 1977, thôn Trung Hạ Đại Vượng, xã Thanh Nguyên) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng bắt quả tang 9 đối tượng, gồm 6 nam, 3 nữ (trú tại nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Thái Nguyên) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để “bay lắc".

Công an huyện Thanh Liêm lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: Công an Hà Nam

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một đĩa sứ, ba túi nilon, một thẻ ngân hàng, một ống hút đều bám dính ma túy, ba ô tô, 11 điện thoại di động và số tiền 4,6 triệu đồng. Kết quả kiểm tra nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đêm 20/7, đối tượng Phùng Đức Thịnh và Lâm Quang An (cùng trú tại TP Hà Nội) rủ cả nhóm đến quán karaoke Điểm Hẹn. Tại đây, Thịnh đưa ma túy cho các đối tượng để cùng sử dụng.

Mở rộng điều tra, công an huyện Thanh Liêm làm rõ và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Minh (chủ quán karaoke) và ba đối tượng bán, cung cấp ma túy cho các đối tượng “bay lắc".

Hà An