Công an TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) vừa bắt giữ Trần Tấn Dương là Giám đốc Công ty TNHH thiết kế in quảng cáo Thiên Nhân về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 11h45 ngày 11/8, Công an TP Bắc Ninh kiểm tra Văn phòng Công ty TNHH thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân tại khu Chu Mẫu, phường Vân Dương do Trần Tấn Dương (SN 1987, trú tại tỉnh Đồng Tháp) làm giám đốc.

Quá trình kiểm tra, công an phát hiện Dương đang bán 5 phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh; 1 phiếu kết quả xét nghiệm PCR và 6 phiếu thu tiền nghi là giả của Công ty Cổ phần bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ cho Vũ Văn Chiến (SN 1989, ở Bắc Ninh) với số tiền là 1 triệu đồng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phiếu xét nghiệm và số tiền nêu trên.

Trần Tấn Dương tại cơ quan công an

Dương khai, nắm bắt được nhu cầu của công nhân và các lái xe đường dài, lái xe cho các công ty trong các khu công nghiệp cần có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 để đi lại và vào làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, Dương nghĩ cách làm giả phiếu xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) để bán kiếm lời.

Người này đã sưu tập và scan phiếu xét nghiệm thật, có dấu đỏ của Công ty Cổ phần bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ lưu lại trên máy vi tính, sau đó chỉnh sửa thông tin cá nhân theo yêu cầu của khách đến mua. Để hoàn thiện các phiếu kết quả xét nghiệm, Dương tự ký giả vào mục kỹ thuật viên và lãnh đạo bệnh viện.

Dương đã bán được khoảng 200 phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 giả, chủ yếu bán cho công nhân, với giá 150.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm nhanh và 250.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm Realtime - PCR.

Qua giám định, Công an TP Bắc Ninh làm rõ các tài liệu con dấu, chữ ký trong các giấy tờ, bằng cấp là giả.

Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Tấn Dương về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tài xế làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 bán cho nhiều người ở Bắc Ninh Công an tỉnh Bắc Ninh hôm nay (10/8) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây chuyên làm giả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để bán cho tài xế dùng để qua chốt kiểm dịch.

Nhị Tiến