Ngày 24/3, Công an huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đang điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ 2 nhóm “côn đồ nhí” mang hung khí hẹn nhau “quyết chiến”, gây náo loạn trên địa bàn.

Liên quan đến vụ việc, đến nay Công an huyện Đất Đỏ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 30 đối tượng (bắt tạm giam 7 bị can, còn lại cho tại ngoại) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Điều đáng nói, các bị can bị khởi tố trong vụ án đều có tuổi đời rất trẻ, từ 14 - 22 tuổi, một số đang là học sinh.

Dao phóng lợn và chĩa được các đối tượng dùng để đánh nhau

Theo hồ sơ điều tra, trong hai buổi tối ngày 28 và 29/1, để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm côn đồ nhí do Nguyễn Trọng Hòa (19 tuổi, trú tại thị trấn Phước Hải) và Ngô Tấn Đạo (18 tuổi, trú tại xã Lộc An, cùng huyện Đất Đỏ) cầm đầu, đã nhiều lần hẹn nhau mang theo hung khí hỗn chiến, sau đó bọn chúng chạy xe máy rượt đuổi nhau trên đường gây náo loạn, khiến người dân khiếp sợ.

Đặc biệt, trong lúc đuổi đánh nhau, nhóm côn đồ nhí còn gây tai nạn khiến 1 cán bộ công an bị thương dẫn đến tử vong.

Cụ thể, tối 28/1, giữa Hòa và Đạo xảy ra mâu thuẫn nên cả hai hẹn nhau hỗn chiến.

Công an lấy lời khai một thiếu niên liên quan trong vụ án

Để đánh nhau với Hòa, Đạo đã gọi điện nhờ một số “anh em” tuổi từ 14 - 16 trú ở huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ với hơn 30 người cầm theo dao phóng lợn, hung khí hẹn đánh nhau với nhóm của Hòa ở trước cổng trường THCS Minh Đạm (huyện Đất Đỏ).

Lúc này, nhóm Hòa gồm khoảng 10 người cũng cầm theo hung khí đi đến địa điểm đã hẹn để gặp “nói chuyện” với nhóm của Đạo. Tuy nhiên, khi thấy nhóm của Đạo quá đông nên nhóm Hòa bỏ chạy. Nhóm của Đạo có rượt đuổi theo nhưng không kịp và bị công an phát hiện nên giải tán.

Khoảng 30 phút sau, trên đường đi về nhóm của Hòa phát hiện Đạo cùng 2 người bạn đang đi xe máy nên rượt đuổi đánh, nhưng Hòa cùng 2 người bạn đã vứt xe bỏ chạy.

Đến tối 29/1, Hòa và Đạo hẹn nhau ra nói chuyện, giảng hòa nhưng bất thành, do hai thành viên trong nhóm của Hòa và Đạo lại xảy ra mâu thuẫn, sau đó cả hai nhóm tiếp tục hẹn đánh nhau.

10 đối tượng trong nhóm côn đồ nhí bị bắt giữ vào đêm 29/1

Sau lời thách thức, nhóm Đạo với khoảng 40 thanh thiếu niên tuổi từ 14-21, chia thành 5 nhóm cầm theo hung khí gồm: dao phóng lợn, chĩa, mã tấu… đi xe máy dàn hàng ngang trên các tuyến đường tìm nhóm Hòa để đánh.

Tuy nhiên, khi đi đến đoạn đường Lê Lợi thì nhóm của Đạo lấn tuyến vượt lên phía trước, tông vào xe máy BS 72H1 - 255.78 do anh Phạm Ngọc Tân (26 tuổi, là cán bộ Công an huyện Đất Đỏ) điều khiển hướng ngược lại, khiến anh Tân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, ngay trong đêm Công an huyện Đất Đỏ phối hợp cùng Công an thị trấn Phước Hải vào cuộc xác minh, truy bắt gần 10 nghi can liên quan.

Quang Hưng