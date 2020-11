Bất ngờ kiểm tra một quán bar ở Bình Dương, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục thanh niên dương tính với ma túy, bay lắc trong tiếng nhạc lớn.

Khoảng 2h sáng nay (22/11), Công an TP Thuận An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra hành chính quán bar SIX T Club (phường An Phú, TP Thuận An).

Tại thời điểm kiểm tra, trong quán có gần 200 khách đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn, dưới sàn nhà có một số viên nén, túi nilon chứa ma túy tổng hợp.

Bên trong quán bar SIX T Club bị công an kiểm tra

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 74 khách trong quán dương tính với chất ma túy.

Ngoài ra, quán bar SIX T Club còn có một số vi phạm như không có hợp đồng lao động của hàng chục nhân viên, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của các mặt hàng rượu ngoại, thuốc lá nước ngoại.

Công an TP Thuận An đã tiến lập biên bản, tiếp tục xác minh xử lý đối với 74 người dương tính với chất ma túy.

Xuân An