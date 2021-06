Hơn 120 cảnh sát ập vào 3 tụ điểm đánh bạc, sử dụng ma túy do Phương "cối" và Nghĩa "cọp" cầm đầu, tổ chức ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Ngày 4/6, Công an TP Cần Thơ cho biết, vẫn đang điều tra vụ Trần Mạnh Phương (tự Phương “cối”, 43 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) và Huỳnh Đắc Nghĩa (tự Nghĩa “cọp”, 43 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) cầm đầu, tổ chức các tụ điểm đánh bạc, sử dụng ma túy.

Phương "cối" và Nghĩa "cọp" tại thời điểm bị cảnh sát bắt giữ

Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 20 triệu đồng, Phòng Cảnh sát cơ động và Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, mỗi đơn vị 10 triệu đồng do có thành tích xuất sắc bắt quả tang 3 điểm tệ nạn xã hội phức tạp, hoạt động tinh vi do Phương “cối” và Nghĩa “cọp” tổ chức.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc và Đại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trao khen thưởng, tặng hoa chúc mừng các tập thể

Hôm 2/6, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, cơ động, Công an quận Ninh Kiều ập vào 3 địa điểm bắt quả tang 51 đối tượng đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy trên đường Châu Văn Liêm, Trần Hoàng Na và tại karaoke Gold, trên đường Nguyễn Việt Hồng.

Các đối tượng tại bị bắt giữ

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 500 triệu đồng, 2 gói ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi sử dụng tàng trữ trái phép các chất ma túy, tổ chức đánh bạc và vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các đối tượng.

Hình ảnh cảnh sát bao vây bắt các đối tượng trên đường Trần Hoàng Na

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho biết, thời gian qua, Công an thành phố Cần Thơ đã triệt phá các nhóm đối tượng hình sự với phương thức hoạt động rất tinh vi.

Trong đó, triệt phá, bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu Phương “cối” và Nghĩa “cọp” cho thấy sự quyết tâm cao của công an không để các băng nhóm hoạt động làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Những người liên quan bị cảnh sát bắt quả tang

