Kiểm tra một phòng thu âm ở vùng ven, cơ quan chức năng phát hiện 38 người đang phê ma tuý.

Công an quận 11, TP.HCM đang sàng lọc để xử lý số người nói trên và vi phạm hành chính xảy ra tại phòng thu âm Happy KTV (đường Minh Phụng, phường 9, quận 11).

Phòng thu âm Happy KTV hoạt động như là một karaoke chui

Trước đó, 23h30 tối 18/12, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an quận 11 phối hợp cùng Công an phường 9 tiến hành kiểm tra hành chính đối với phòng thu âm Happy KTV. Tại đây, lực lượng công an phát hiện trong 4 phòng có tổng cộng 38 người đang có dấu hiệu "phê" ma tuý.

Phục vụ dân chơi xuyên đêm ở bên trong

Tang vật công an thu giữ

Công an xét nghiệm nhanh, xác định có nhiều người dương tính với ma tuý. Họ khai nhận, đến đây thuê phòng rồi mua ma tuý vào bay lắc.

Công an thu giữ nhiều viên nén, được xác định là ma tuý và tang vật có liên quan.

Chủ phòng thu âm biến tướng thành karaoke bay lắc này là ông L.V.T. Ông này khai, đã lén lút phục vụ khách từ tháng 10 đến nay và hoạt đồng từ đêm đến sáng.

Linh An