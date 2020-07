Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công An) cho biết đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy, TGĐ Nhật Cường Mobile) để điều tra về tội buôn lậu.

Theo nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, ngày 9/7, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nhà của ông Võ Việt Hùng (SN 1976) GĐ công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bắt tạm giam, lệnh khám xét nhà với ông Bùi Quốc Việt (SN 1970, trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm), ông Việt là anh trai của bị can Bùi Quang Huy, TGĐ Nhật Cường Mobile.

Bùi Quốc Việt (phải) và Võ Việt Hùng. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an

Hai bị can Võ Việt Hùng và Bùi Quốc Việt bị điều tra về tội buôn lậu.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật, Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Lệnh khởi tố, tạm giam nói trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn theo quy định.

Trước đó, vào tháng 5/2019, C03 - Bộ Công an đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường) cùng một số bị can khác về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tại thời điểm đó, Huy không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan công an truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy.

Liên quan đến vụ án, gần đây nhất, C03 - Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ và chánh văn phòng Sở KH&ĐT Hà Nội Phạm Thị Thu Hường. Ông Tứ và bà Hường bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (theo khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015).

Ông Nguyễn Văn Tứ nguyên là Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội, thời điểm gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp TP được tổ chức đấu thầu rộng rãi công khai. Tuy nhiên, việc đấu thầu này phải tạm dừng để sau đó chính công ty Nhật Cường được giao thực hiện thí điểm gói thầu này.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can thuộc sở KH&ĐT gồm Nguyễn Tiến Học, nguyên PGĐ Sở; Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh và Lê Duy Tuấn - giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án nêu trên, với tư cách là Tổng giám đốc Nhật Cường, Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỉ đồng.

Ông Bùi Quang Huy bị khởi tố ba tội gồm buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Hiện nay, ông Huy đã trốn khỏi Việt Nam và bị truy nã quốc tế.

Đoàn Bổng