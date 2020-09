Công an huyện Tân Trụ phối hợp cùng Công an tỉnh Long An truy bắt N.V.L (SN 1986, ngụ ở địa phương, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) là đối tượng nổ súng ở một quán cà phê vào chiều 23/9.