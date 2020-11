Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước sáng nay (2/11) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hổ (24 tuổi), Nguyễn Văn Thành (19 tuổi) và Phạm Ngọc Thành (18 tuổi), cùng ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, vào tối 26/10, Hổ ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại một quán nhậu ở phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài. Trong lúc ăn nhậu, Hổ nghe anh N (nhậu chung bàn) khoe mới nhận tiền đất được hơn 2 tỷ trong tài khoản ngân hàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Tàn cuộc nhậu, Hổ gọi taxi rủ Nguyễn Văn Thành và Phạm Ngọc Thành đang ở nhà trọ gần đó cùng đi đến nhà trọ của anh N.

Tại đây, đối tượng Hổ dùng dao khống chế, uy hiếp anh N phải chuyển số tiền hơn 2 tỷ đồng sang tài khoản của mình nhưng anh N không đồng ý, đối tượng tiếp tục gí dao vào trán, đánh anh N khiến nạn nhân bị thương tích.

Tiếp đó, nhóm này trói tay anh N rồi đẩy ra xe taxi đưa đi chỗ khác. Tuy nhiên khi vừa ra đến cổng thì anh N bỏ chạy, đến cơ quan công an trình báo.

Qua điều tra, Công an TP Đồng Xoài đã bắt giữ cả 3 đối tượng trên khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

