Khi người dân và chính quyền cả nước nỗ lực phòng chống dịch bệnh Covid - 19 thì nhiều băng nhóm tội phạm tranh thủ thời cơ hoạt động.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho hay, vừa triệt phá 1 băng nhóm cướp giật nguy hiểm, quy tụ nhiều đối tượng chuyên nghiệp từng có tiền án về tội này và đang trong giai đoạn mở rộng điều tra.

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện 1 băng nhóm nghi là cướp giật, trộm cắp liên quận nên âm thầm đeo bám, điều tra.

Trinh sát xác định, nhóm đối tượng khi ra đường có hung khí nguy hiểm và bình xịt hơi cay nhằm chống trả quyết liệt nếu bị người dân hay Công an truy đuổi.

Nhóm hung thần cướp giật bị bắt giữ

Đến chiều 10/3 trinh sát đã phúc kích chặn đường tại đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú để kiểm tra hành chính đối với 2 đối tượng gồm: Võ Hữu Quyền (SN 1993, có 1 tiền án tội cướp giật) và Lưu Kim Yến (SN 2001, cùng ngụ Q.Tân Bình).

Qua đấu tranh, Quyền thừa nhận đã cùng một số đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp giật khác trên nhiều địa bàn quận, huyện. Công an tiến hành truy xét, bắt giữ thêm 7 đối tượng khác liên quan, đều là những kẻ cộm cán, từng có tiền án về tội cướp giật.

Nhóm đối tượng này thừa nhận, đã thực hiện 7 vụ cướp giật ở các địa bàn như Q.2, Tân Bình, Tân Phú….

Thủ đoạn của nhóm này là đi thành nhóm, đeo bám nạn nhân đến nơi vắng vẻ để áp sát giật điện thoại, túi xách chứa tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trường hợp nạn nhân truy đuổi chúng sẽ tấn công lại, dùng bình xịt hơi cay khiến nạn nhân chùn bước.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng trong băng nhóm cướp giật do Võ Hữu Quyền cầm đầu. Công an cho gia đình bảo lãnh đối với 3 đối tượng để chờ làm rõ xử lý sau và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan cũng như thu hồi vật chứng.

Thông tin từ Công an TP.HCM cho hay, trong giai đoạn người dân và cả nước đang chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì các loại hình tội phạm cũng tranh thủ thời cơ hoạt động.

Tuy nhiên, lực lượng Công an ngoài trọng trách thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác thì cũng không quên tăng cướp phòng chống tội phạm, các loại hình tệ nạn.

Hiện Công an TP vẫn duy trì sự phối hợp hiệu quả của các phòng nghiệp vụ, với Công an 24 quận, huyện, với Bộ Công an, đồng thời kêu gọi các đối tượng cần chấm dứt ngay ý định phạm tội, tranh thủ giai đoạn dịch bệnh Covid-19 này.

Người phụ nữ bán thịt heo quật ngã tên cướp trên phố Sài Gòn Người phụ nữ bán thịt heo bên đường bị giật sợi dây chuyền vàng đã dũng cảm lao ra quật ngã tên cướp.

Phước An