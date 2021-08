Băng nhóm đi xe máy từ TP Thái Bình sang TP Nam Định mang theo dao, tìm "con mồi" là phụ nữ đi một mình lúc đêm khuya để chặn lại, dí dao vào cổ, đe dọa nạn nhân đưa tiền, điện thoại, trang sức.

Công an tỉnh Nam Định chiều nay (29/8) cho biết, Công an TP Nam Định vừa phối hợp Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) bắt giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

7 đối tượng đều trú tỉnh Thái Bình gồm: Bùi Anh Tuấn (17 tuổi), Nguyễn Như Hiếu (15 tuổi), Lê Huỳnh Đức (17 tuổi), Vũ Tiến Thăng (18 tuổi), Vũ Thế Anh (17 tuổi), Vũ Văn Toàn (17 tuổi) và Nguyễn Anh Đức (18 tuổi).

Nhóm 7 đối tượng tại cơ quan công an

Vào đầu tháng 8, Công an TP Nam Định nhận được tin báo của một phụ nữ về việc bị nhóm đối tượng cướp tài sản vào lúc rạng sáng trên đường Trần Phú (phường Trần Đăng Ninh). Nhận thấy vụ việc phức tạp, nhóm cướp manh động và sử dụng hung khí nguy hiểm, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định - Đại tá Phạm Văn Long chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc.

Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Nam Định tỏa đi các hướng, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, làm rõ chân dung các đối tượng.

Công an TP Nam Định xác định, nhóm cướp trên có từ 5-7 thanh thiếu niên đều trú tại TP Thái Bình, thường sang TP Nam Định thực hiện các vụ cướp. Mỗi lần sang TP Nam Định, băng cướp này chuẩn bị con dao và đi trên 2 xe máy không lắp biển kiểm soát.

Con dao các đối tượng mang theo khi đi cướp

Nhóm cướp mang theo dao và đi xe máy từ TP Thái Bình sang TP Nam Định tìm "con mồi" là phụ nữ đi một mình lúc đêm khuya để chặn xe, dí dao vào cổ, đe dọa nạn nhân đưa tiền, điện thoại, trang sức.

Công an TP Nam Định đã đề nghị và được Công an TP Thái Bình phối hợp điều tra. Ngay sau khi Công an TP Nam Định chuyển ảnh, thông tin nhân thân của 7 thanh thiếu niên, Công an TP Thái Bình đã cử trinh sát xác minh và phối hợp bắt giữ 7 đối tượng nêu trên.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng thừa nhận thực hiện 3 vụ cướp tài sản tại địa bàn tỉnh Nam Định trong khoảng thời gian từ đầu tháng 5-10/8/2021.

Công an TP Nam Định đang rà soát, tìm bị hại của nhóm thanh thiếu niên này để củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định.

Đoàn Bổng