5 đối tượng tấn công, đẩy Thượng uý công an ở An Giang xuống sông để cướp hàng lậu vừa bị bắt giữ.

Ngày 21/2, cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú (An Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Hoàng Tuấn (24 tuổi), Lê Minh Điện (24 tuổi), Nguyễn Thanh Hồng (29 tuổi), Đào Văn Thanh (21 tuổi) và Lê Hoàng Bửu (24 tuổi), tất cả cùng ngụ TP Châu Đốc để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Đây là nhóm nghi can tấn công lực lượng công an để cướp hàng lậu.

Các nghi can Tuấn, Điện, Bửu, Thanh và Hồng. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo điều tra ban đầu, hôm 31/1, Điện được người khác nhờ cảnh giới, canh đường để hai đối tượng ở Campuchia vận chuyển hàng lậu về Việt Nam, xong việc gã sẽ nhận được 500.000 đồng.

Hôm sau, hai đối tượng từ Campuchia đi vỏ lãi chở nhiều hàng lậu trên tuyến sông Châu Đốc (đoạn xã Đa Phước, huyện An Phú) bị tổ công tác phòng, chống buôn lậu của Công an tỉnh An Giang tuần tra phát hiện.

Tổ công tác áp sát kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy, để lại phương tiện và hàng hoá. Khi lực lượng chức năng đưa số hàng lậu nói trên về chốt thì Điện cùng Thanh, Hồng, Bửu và Tuấn chạy vỏ lãi đâm vào tổ công tác.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nghiêm Túc

Các đối tượng tấn công lực lượng, giật lại hàng hoá. Nhóm đối tượng này khống chế, đẩy Thượng uý Đặng Văn Bé Hai ngã xuống sông.

Đại úy Lê Vũ Trường chạy cano lao vào khu vực các đối tượng đang chống trả thì bọn chúng lên vỏ lãi tẩu thoát. Sau khi gây án, nhóm này bỏ trốn, mới đây ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Thiện Chí