Công an An Giang đã bắt giam 5 nguyên kế toán, kế toán trưởng tiếp tay cho các giám đốc công ty chiếm hơn 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank.

Ngày 29/9, Công an tỉnh An Giang khởi tố bắt giam các nghi can Nguyễn Thị Huyền (58 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hằng (40 tuổi), Huỳnh Thị Minh Trâm (45 tuổi), Huỳnh Thị Thơ Đào (36 tuổi) và Tống Duy Khương (31 tuổi), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai nghi can Hằng và Huyền. Ảnh: Tiến Tầm

Huyền là nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần Việt An; Hằng, nguyên kế toán trưởng công ty TNHH Bách Phúc; Đào, nguyên kế toán trưởng công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Trâm, nguyên kế toán công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Khương, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang

Đây là động thái mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh An Giang.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam các bị can Đào, Trâm, Khương. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, 5 giám đốc và nguyên giám đốc của các công ty nói trên là Ngô Văn Thu, Nguyễn Thanh Hùng (60 tuổi), Trương Minh Giàu, Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc đã bị khởi tố bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng giám đốc công ty Việt An bỏ trốn khỏi nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với ông này.

Công an khám xét nơi ở của nghi can Huyền. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014, công ty cổ phần Việt An do Thảo, Thu lần lượt làm Tổng giám đốc cùng công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang.

Trong đó, có sự giúp sức của Tuyên và Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản... làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền của ngân hàng.

5 kế toán Huyền, Hằng, Trâm, Đào, Khương cũng giúp sức tham gia hồ sơ chứng từ vay vốn khống để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Hoài Thanh