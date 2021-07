Sáng 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bắt "bà trùm" buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Sau khi hay tin Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi) bị bắt, 7 bị can khác cũng ra đầu thú gồm: Lê Thị Bạch Vân (55 tuổi) Nguyễn Hữu Phước (32 tuổi), Phạm Tấn Lộc (32 tuổi), Võ Văn Trung (41 tuổi), Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi), Nguyễn Văn Lê (37 tuổi), Phạm Thanh Sang (39 tuổi).

Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) nghe đọc lệnh bắt giam. Ảnhh: Phạm Giang – Nghiêm Túc

Trước đó, ngày 30/10/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép 51kg vàng nguyên chất từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc.

7 bị can trong vụ án Phạm Giang – Nghiêm Túc

Quá trình điều tra, Công an An Giang đã bắt giữ nhiều bị can liên quan vụ án, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm và thông báo truy tìm đối với 8 đối tượng nói trên.

"Bà trùm” Mười Tường là đối tượng chính trong vụ vận chuyển 51kg vàng. Mười Tường từng bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp do có liên quan đường dây vận chuyển và tập kết số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ Campuchia. Sau đó, Mười Tường bị toà án tuyên phạt 6 năm tù về tội buôn lậu.

51kg vàng 9999 tang vật của vụ án

Sau khi ra tù và trở về An Giang, Mười Tường tiếp tục núp bóng, tổ chức buôn lậu hàng hoá qua biên giới.

Lực lượng Công an kiểm tra trọng lượng số vàng thu giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Bà này cũng nhiều lần bỏ tiền ra để làm từ thiện tại địa phương, nhưng theo đánh giá của dư luận mục đích việc này để có “mác” Mạnh Thường Quân, để không bị cơ quan chức năng chú ý.

Chân tướng "bà trùm" Mười Tường, nhân vật chính vụ chuyển lậu 51kg vàng Công an tỉnh An Giang cho biết, "bà trùm" buôn lậu Mười Tường là đối tượng chính trong vụ bắt 51kg vàng 9999 vận chuyển trái phép qua biên giới nên ra quyết định truy nã đặc biệt.

Hoài Thanh