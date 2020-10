Băng nhóm này dùng ô tô di chuyển đến các tỉnh thành phía Nam rồi lấy xe máy đi cướp giật và sau đó di chuyển đi tỉnh khác.

Thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho hay, vừa phối hợp cùng Công an một số tỉnh thành như: Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, TP.HCM… triệt phá 1 băng cướp giật gây án liên tỉnh có cách thức hoạt động tinh vi.

Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự 3 nghi can gồm: Trần Hoàng Lâm (SN 1995), Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1996) và Lê Văn Sơn (SN 1998, cùng ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra. Hiện Công an đang truy xét các đối tượng có liên quan.

Nhóm cướp giật liên tỉnh khi bị bắt giữ, trong đó cầm đầu là đối tượng Trần Hoàng Lâm (ngoài cùng, bên trái)

Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm đến nay, tại một số tỉnh thành phía Nam như: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang… liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật táo tợn. Công an mỗi địa phương khi tiếp nhận trình báo và qua xác minh ban đầu đã xác định các vụ xảy ra trên mỗi địa bàn có thể là do 1 băng nhóm gây ra, nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Qua các công tác nghiệp vụ và trao đổi thông tin giữa một số địa phương, xác định băng nhóm này gây án liên tỉnh nên Công an các tỉnh phối hợp với nhau và đồng thời đề nghị Cục Cảnh sát hình sự vào cuộc. Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo trinhh sát cùng phối hợp rà soát, điều tra.

Công an nhanh chóng khoanh vùng được nhóm đối tượng gây án đều cư ngụ tại huyện Hóc Môn, TP.HCM do đối tượng Trần Hoàng Lâm cầm đầu. Chúng thường xuyên thuê ô tô đi các tỉnh thành để gây án.

Phương tiện đối tượng dùng gây án

Khi đến nơi, chúng gửi ô tô rồi lấy xe máy đã chuẩn bị sẵn rồi ra đường. Chúng săn mồi, nhắm vào tài sản có giá trị của người đi đường để cướp giật. Chúng thủ sẵn trong người bình xịt hơi cay nhằm chống trả khi bị truy đuổi.

Và chúng tranh thủ trong thời gian ngắn thực hiện nhiều vụ rồi nhanh chóng lấy xe ô tô rời khỏi tỉnh đó.

Tài sản cướp giật được chúng nhanh chóng tiêu thụ, để lấy tiền thuê nhà nghỉ, chơi ma tuý. Khi hết tiền, chúng tiếp tục di chuyển đi tỉnh khác với cách thức tương tự.

Quá trình đeo bám, mới đây trinh sát phát hiện, Lâm cùng đồng bọn, là Ngọc vừa đi ô tô xuống TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Trong chiều 3/10, cả 2 rảo ô tô quanh nhiều tuyến đường ở TP Rạch Giá để nghiên cứu về địa bàn. Sau đó cả 2 gửi ô tô tại 1 siêu thị rồi ra bến xe Rạch Sỏi nhận xe gắn máy do chúng chuẩn bị sẵn rồi rảo ra đường săn mồi.

Chỉ hơn 1 tiếng, Lâm và Ngọc thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật ở các tuyến đường của TP này. Ngay sau đó, Lâm và Ngọc gửi xe máy, đến bãi xe siêu thị lấy ô tô nhằm tẩu thoát khỏi Kiên Giang. Tuy nhiên, trinh sát đã phục kích bắt giữ cả 2.

Qua đấu tranh từ 2 đối tượng bị bắt giữ, Công an đã bắt giữ thêm đối tượng Lê Văn Sơn. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Nhóm 3 đối tượng khai nhận đã gây ra hàng chục vụ ở các tỉnh thành khác nhau. Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an các tỉnh, thành mở rộng điều tra.

Linh An