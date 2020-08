Chiều 28/8, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM tạm giữ 3 đối tượng trong băng nhóm xưng là cảnh sát hình sự tấn công người dân, nghi vấn là cướp.

Nguồn thông tin cho hay, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa tạm giữ 3 nghi can, thuộc một băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự, nghi vấn thực hiện các vụ cướp ở khu vực vùng ven. Công an hiện đang truy bắt các đối tượng khác.

Hiện trường nhóm thanh niên giả danh Cảnh sát hình sự để tấn công hai người đi đường. Ảnh: Người dân cung cấp

Cụ thể, mới đây tối 27/8, hai người đi trên một xe gắn máy lưu thông ở đường số 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức thì bất ngờ có một nhóm thanh niên đi trên nhiều xe gắn máy ập đến. Nhóm này ép sát, xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu hai người dừng xe.

Hai người này nhận thấy nhóm thanh niên đi nhiều loại xe độ, có trang bị các loại hung khí như: bình xịt hơi cay, roi điện, gậy ba khúc… nên hoảng sợ tháo chạy. Khi đến gần nơi đông người, hai nạn nhân chạy chậm lại thì nhóm người xưng là cảnh sát hình sự đã tiếp cận xịt hơi cay vào mặt và đạp cả hai té xuống đường.

Người dân xung quanh kéo ra can thiệp, yêu cầu nhóm người xưng Cảnh sát hình sự xuất trình thẻ ngành Công an. Tuy nhiên nhóm này nhận thấy người dân khá đông và không xuất trình được thẻ Công an nên tìm cách thoát thân.

Người dân đã giữ lại một số đối tượng trong nhóm, dùng điện thoại ghi nhận lại được nhân dạng và BKS xe gắn máy. Tuy nhiên, một lúc sau, một số đối tượng khác vây lại giải vây cho đồng bọn và cùng nhau tẩu thoát.

Từ thông tin người dân chia sẻ trên mạng xã hội và qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Thủ Đức xác định được nhóm đối tượng nói trên. Chiều 28/8, Công an quận phối hợp cùng Công an phường Linh Xuân đã tạm giữ ba đối tượng trong băng nhóm.

Công an xác định nhóm đối tượng ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khả năng gây nhiều vụ ở vùng ven. Chúng thường theo chân một số người xưng là "hiệp sĩ đường phố" ở Dĩ An, nên việc dừng xe người đi đường như nói trên được chúng thực hiện táo tợn.

Công an tiếp tục truy bắt các đối tượng khác có liên quan và mở rộng điều tra.

Phước An