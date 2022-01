Công an Lạng Sơn khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan đến việc đưa và nhận hối lộ để cho xe vượt tuyến trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá.

Công an tỉnh Lạng Sơn tối nay (21/1) cho VietNamNet biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người gồm: Lê Đức Quỳnh (SN 1978, trú tại xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Ngô Xuân Trường (SN 1983, cán bộ Hải quan tỉnh Lạng Sơn); Phạm Văn Hoàn (SN 1969, nguyên là cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn) để điều tra hành vi đưa hối lộ.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc có dấu hiệu đưa và nhận hối lộ để cho xe vượt tuyến trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá xảy ra tại Khu trung chuyển hàng hóa thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Các xe container xếp hàng chờ thông quan tại Lạng Sơn

Chiều 14/1, Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam, khởi tố bị can đối với các đối tượng Lâm Văn Hưởng (SN 1983), Nông Tuấn Anh (SN 1992). Cả hai đều là cán bộ Đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc, Lạng Sơn về hành vi “nhận hối lộ”. Cùng bị bắt còn có Đinh Văn Thìn (SN 1978), trú tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp tự do về hành vi “đưa hối lộ”.

Điều tra ban đầu xác định, lợi dụng tình trạng ùn ứ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, ô tô đỗ dài ngày ở các bãi kiểm hóa, đối tượng Thìn, một người chuyên “làm luật”, cò mồi xuất nhập khẩu ở biên giới đã móc nối với hai cán bộ Đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc đang làm nhiệm vụ phát phiếu thứ tự tại bãi trung chuyển hàng hóa Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc để thực hiện việc “bán lốt”, cho những xe được ưu tiên đi trước với giá từ 200 đến 300 triệu đồng/xe.

Đoàn Bổng