Cường "Sơn La" đã bị bắt giữ vì liên quan đến hoạt động bảo kê dịch vụ mai táng do Nguyễn Xuân Đường điều hành.

Ngày 21/9, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Việt Cường (SN 1974, trú tại số nhà 35, tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 3, điều 170, Bộ luật hình sự.

Quách Việt Cường (biệt danh Cường “Sơn La”) liên quan đến vụ án Đường "Nhuệ" trong dịch vụ bảo kê hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Liên quan đến đường dây tội phạm do Nguyễn Xuân Đường cầm đầu, nhiều cá nhân khác cũng đã bị khởi tố với tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" do thu phí bảo kê hỏa táng.

Ở tỉnh Thái Bình không có dịch vụ hỏa thiêu nên gia đình có người chết phải thuê mang tử thi đến Nam Định hoặc Hải Phòng. Tuy nhiên từ cuối năm 2017, Nguyễn Xuân Đường cùng một số người được cho là đã ép các DN, cá nhân kinh doanh dịch vụ mai táng ở địa phương phải nộp tiền cho Đường.

Những người tố cáo phản ánh nhóm của Đường thu 500.000 đồng khi hỏa táng mỗi người chết. Số tiền này các DN kinh doanh dịch vụ mai táng lại thu của gia đình những người quá cố để nộp cho Đường.

Phản ánh từ một số chủ cơ sở làm dịch vụ tang lễ ở tỉnh Thái Bình cho biết, khi thành lập Hiệp hội tang lễ Thái Bình vào năm 2017, các đối tượng nói rõ là nộp mỗi ca hỏa táng 500.000 đồng, nhưng sau đó hợp thức hóa rất khôn khéo bằng một biên bản thỏa thuận, coi như tự nguyện làm “từ thiện”.

Biết là vô lý nhưng vì lo sợ không yên ổn làm ăn, nên phần lớn đơn vị làm tang lễ trên địa bàn Thái Bình đều thực hiện nộp tiền vào ngày mồng 5 và 20 hàng tháng.

Ngày 18/8, Nguyễn Xuân Đường bị TAND TP.Thái Bình tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù do hành hung 2 người trong trụ sở Công an phường Trần Lãm vào năm 2014.

Đến ngày 25/8, Đường Nhuệ bị TAND tỉnh Thái Bình phạt 3 năm 6 tháng tù do liên quan vụ hành hung người phụ xe khách ở TP.Thái Bình. Cùng tội danh này, vợ Đường - Nguyễn Thị Dương lĩnh 3 năm tù.

Ngày 18/9, Nguyễn Thị Dương lĩnh thêm 18 tháng tù trong vụ thâu tóm kết quả đấu giá đất xảy ra tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.

Hoài Anh