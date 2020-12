Ngày 30/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa bắt tạm giam Nguyễn Bách Thắng để điều tra về hành vi Chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Theo điều tra ban đầu, hôm 16/12, Công an TP Hồng Ngự (Đồng Tháp) nhận được tin báo của người dân phát hiện Nguyễn Bách Thắng (34 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) có biểu hiện nghi chế tạo, tàng trữ vật liệu nổ tại cơ sở massage Hồng Ngự (xã An Bình A).

Cơ quan an ninh điều tra bắt giữ Nguyễn Bách Thắng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Qua kiểm tra phòng của Thắng, công an thu giữ 5 đồ vật nghi là vật liệu nổ đã chế tạo hoàn thành.

Quá trình làm việc, Thắng thừa nhận những đồ vật trên là của mình. Trước đó, Thắng mang một quả pháo đến cổng trường trung học cơ sở ở TP Cao Lãnh để đưa cho con trai và hướng dẫn cách gây nổ.

Tuy nhiên, con trai của Thắng không làm theo mà ném quả pháo ở góc đường. Quả pháo được người dân phát hiện, trình báo công an kiểm tra, thu giữ.

Qua giám định, các vật thể do Thắng chế tạo là vật liệu nổ (thuốc nổ), Công an TP Hồng Ngự và Cao Lãnh chuyển hồ sơ vụ việc cùng các tang vật liên quan đến cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, xử lý.

Quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thắng về hành vi chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Thiện Chí