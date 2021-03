Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng trong vụ tội phạm chi 20 tỷ chạy điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác.

Ngày 20/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can đối với Vũ Văn Quý (SN 1991, ngụ TP HCM), Hoàng Thị Tâm (SN 1967, ngụ Hà Nội) và Ngô Văn Trọng (SN 1973) để điều tra về hành vì “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là các đối tượng trong vụ tội phạm chi 20 tỷ để chạy điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác.

Cơ quan công an cũng đang điều tra, làm rõ hành vi của một cá nhân khác liên quan đến vụ án này là Đào Ngọc Cảnh, sinh năm 1957, ngụ tại Đà Nẵng.

Trước đó, cơ quan CSĐT bắt giữ Trần Trí Mãnh (SN 1980, ngụ TP Châu Đốc), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả gồm phụ tùng xe gắn máy và nhớt xe nhiều chủng loại với số lượng lớn.

Quá trình điều tra, ngoài việc khai báo các sai phạm liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, Mãnh còn khai báo một số người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến mình.

Mãnh khai, dự định chi 20 tỷ đồng để chạy điều động Giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác. Do vậy đã liên hệ với các đối tượng nói trên để thực hiện hành vi, song không ngờ chính gã bị lừa đảo.

