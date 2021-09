Công an huyện Quảng Trạch ngày 15/9 cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng ở khu vực Cảng Hòn La về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nhóm đối tượng gồm Phan Sinh Thành (SN 1982); Ngô Mạnh Linh (SN 1987); Phạm Văn Hân và Trần Ánh Phúc (đều SN 1991).

Trong đó, Phan Sinh Thành là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Phát (đóng tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) chuyên kinh doanh mua bán thủy, hải sản tại cảng cá Phước Thịnh.

Tống đạt quyết định, bắt tạm giam đối tượng Phan Sinh Thành để phục vụ công tác điều tra

Trước đó, khoảng 14h40 ngày 11/8, công an huyện này nhận được tin báo của 6 thuyền viên tàu cá số hiệu QB-22322-TS đang neo đậu tại vùng biển huyện Quảng Trạch thì bị một nhóm đối tượng dùng hung khí đuổi đánh khiến một số người bị thương.

Ngay sau đó, công an huyện này đã phối hợp với lực biên phòng tiến hành ứng cứu, đưa người đi cấp cứu, chữa trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.

Đến ngày 13/9, Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Quảng Trạch đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng này.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng Phan Sinh Thành, cơ quan chức năng thu giữ một số đao, kiếm và tài liệu liên quan.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đây là nhóm đối tượng do Phan Sinh Thành cầm đầu, nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Hòn La trong thời gian gần đây gây bức xúc, nhức nhối trong nhân dân.

Trong quá trình cơ quan công an đang củng cố tài liệu hồ sơ, nhóm đối tượng này lại tiếp tục ngang nhiên, vô cớ gây thương tích cho người khác.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã dùng dao, kiếm, móc sắt đánh đập, gây thương tích cho những người đi trên tàu số hiệu QB-22322-TS nói trên.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Hải Sâm