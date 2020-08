Sáng nay (4/8), Công an Thành phố Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ 1 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật.

Khoảng 11h30 ngày 1/8, tại ngõ 201 đường Lạch Tray, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Công an phường Lạch Tray bắt quả tang Lê Công Phong (SN 1989, ở phường Lạc Viên) đi xe máy BKS: 15B1-20402 cướp điện thoại iPhone 7 Plus của cháu H.A.T (SN 2002, trú tại phường Máy Tơ).

Công an thu giữ 1 xe máy do Phong lái và 1 điện thoại di động của nạn nhân.

Đối tượng Phong thực hiện hành vi cướp giật

Qua đấu tranh và các chứng cứ khác thu thập được, cơ quan điều tra xác định Phong chính là kẻ đã gây ra 8 vụ cướp trước đó.

Nhiều người đi đường bị Phong cướp túi xách, điện thoại và tiền khi đang đi trên các tuyến phố của quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng… Đối tượng thấy người dân đeo túi xách hớ hênh, dùng điện thoại ngoài đường thì lái xe máy áp sát rồi cướp.

Đa số người bị cướp bị ngã ra đường và không thể truy đuổi để lấy lại tài sản,

Công an quận đang tích cực mở rộng điều tra vụ việc. Cơ quan công an đề nghị ai là nạn nhân liên hệ với điều tra viên Nguyễn Quang Huy, Công an quận Ngô Quyền, SĐT: 0904.469.556.

Hoài Anh