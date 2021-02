Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 24/2 cho biết, vừa bắt giữ vụ tổ chức khai thác than trái phép số lượng lớn tại khu vực Vỉa Dày, Tây Khe Sim, thuộc khai trường quản lý khai thác than của Công ty than Hạ Long - TKV (TP Cẩm Phả).