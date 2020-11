Trung cầm đầu băng nhóm gần chục côn đồ ập vào 1 quán nhậu chém lìa tay đối thủ rồi bỏ trốn.

Công an quận 8, TP.HCM cho hay, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Huỳnh Minh Trung (tự Bé Ba, SN 1992, quê Long An) về hành vi “cố ý gây thương tích”. Trung được xác định là kẻ cầm đầu băng nhóm gây ra vụ chém lìa tay người khác xảy ra gần 5 tháng trước.

Đối tượng Huỳnh Minh Trung, tự Bé Ba

Công an đang tổ chức truy tìm một số đồng bọn của Trung là Phạm Ngọc Sơn (SN 2001, ngụ quận 5), Lê Văn Đường (SN 1999, ngụ huyện Bình Chánh) và các đối tượng tên Thanh, Tín… Công an kêu gọi các đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, một số đối tượng có liên quan đã ra đầu thú, hợp tác điều tra.

Nạn nhân bị chém lìa tay là anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1987, ngụ quận 8).

Các đối tượng đang bị Công an truy bắt

Theo điều tra, tối 30/6, anh Chiến cùng ngồi nhậu với nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Trung Tín (SN 2003), tại 1 quán ở đường Phạm Hùng, quận 8. Anh Chiến thấy Trung đi ngang qua và vì quen biết từ trước nên gọi vào ngồi nhậu cùng.

Trung uống 1 ly bia, chào cả bàn rồi ra về. Dọc đường đi, Trung nhớ lại trước đây từng bị Tín dùng hung khí tấn công, chém gây thương tích. Trung lập tức rủ Sơn, Đường và 6 người khác chuẩn bị hung khí, tìm Tín trả thù.

Ngay sau đó, Trung cầm đầu băng nhóm gần chục côn đồ mang theo nhiều loại hung khí bất ngờ ập vào quán nhậu để truy sát Tín và những người đang nhậu cùng.

Các nạn nhân bỏ chạy toán loạn để thoát thân. Trong đó Trung cầm hung khí truy đuổi, chém lìa tay anh Chiến. Sau khi gây án, nhóm của Trung tẩu thoát.

Biết bị Công an truy bắt, Trung và đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương. Công an quận 8 đã phát lệnh truy nã với Trung về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Mới đây, Công an quận 8 phát hiện Trung đang lẩn trốn tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nên phối hợp cùng Công an địa phương phục kích, bắt giữ. Hiện Công an đang truy bắt các đối tượng khác.

Đang ăn cơm, người đàn ông bị kẻ lạ mặt xông vào nhà chém gần lìa cánh tay Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương sáng nay cho biết đang điều tra vụ việc hai người dân bị truy sát ngay tại nhà, đồng thời truy bắt đối tượng gây án.

Phước An