Đối tượng chuyên tiếp cận người đồng tính nam, dụ dẫn để đánh thuốc mê cướp sạch tài sản.

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Phạm Nguyễn Phương Đông (SN 1997, ngụ TP.Thủ Đức) về hành vi “Cướp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, trong vòng vài tháng trở lại đây, Công an phường 22, quận Bình Thạnh liên tiếp nhận được những trình báo về việc bị cướp tài sản.

Có ít nhất 6 nạn nhân trình báo bị cướp với thủ đoạn tương tự và khi tập trung điều tra, lấy lời khai của các nạn nhân thì công an cho rằng, do cùng một đối tượng gây án.

Đối tượng Đông và tang vật vụ án

Thủ đoạn của đối tượng là tiếp cận với người đồng tính nam thông qua một trang mạng xã hội chuyên dành cho người đồng tính hay mạng xã hội zalo. Sau đó, đối tượng mời nạn nhân đi ăn ở các khu sang trọng tại Vinhomes, Saigon Pearl…

Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, đối tượng chuốc thuốc mê vào nước uống, bia khiến nạn nhân gục rồi cướp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường 22 báo lên Công an quận Bình Thạnh. Cơ quan công an vào cuộc, nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng gây án.

Ngay sau đó, tại một căn hộ chung cư ở phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng Công an TP.Vũng Tàu bắt giữ đối tượng Đông nói trên. Lúc này, Đông vừa thực hiện xong một vụ cướp.

Tại cơ quan công an, Đông thừa nhận đã thực hiện 4 vụ với thủ đoạn gây mê, cướp tài sản nhắm vào người đồng tính, gồm: 2 vụ ở quận Bình Thạnh, một vụ ở huyện Bình Chánh và một vụ ở TP.Vũng Tàu.

Trong các vụ này, Đông chiếm đoạt 4 điện thoại Iphone, 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại Apple Watch và hơn 155 triệu đồng.

Đông còn khai nhận, cũng bằng cách tiếp cận người đồng tính đã mượn điện thoại của nạn nhân, vờ yêu cầu cung cấp mật khẩu để nghe nhạc. Sau đó, Đông nhờ nạn nhân đi mua đồ giúp rồi chiếm đoạt.

Bằng cách này, Đông đã lừa 4 nạn nhân ở quận Bình Thạnh chiếm đoạt 4 điện thoại Iphone, 1 Macbook Air. Và Đông còn chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền 9 triệu đồng.

Công an tình nghi Đông còn thực hiện nhiều vụ cướp, lừa đảo khác nên đang mở rộng điều tra.

Linh An