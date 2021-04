Công an quận 11, TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ nhanh một nghi can đột nhập trộm tài sản gần 1 tỷ đồng tại nhà sếp của một ngân hàng ở địa bàn.

Ngoài nghi can trực tiếp thực hiện vụ trộm là Bùi Ngọc Kinh (SN 1985) thì cơ quan công an còn bắt giữ thêm ba đối tượng liên quan khác. Công an quận 11 vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra.

Camera an ninh trước nhà ghi lại nhân dạng kẻ trộm khi đột nhập nhà sếp ngân hàng

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 28/3, ông T.Q.D. (SN 1970, ngụ quận 11, là giám đốc một chi nhánh ngân hàng) phát hiện nhà của mình bị trộm đột nhập.

Qua kiểm tra camera an ninh, ông D. thấy rõ, một thanh niên đã đột nhập, lấy chiếc xe máy SH của mình, rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Tiếp tục kiểm tra trong nhà, ông D. còn phát hiện mất thêm nhiều tài sản gồm vàng bạc nữ trang, điện thoại… với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

Khi tiếp nhận tin báo, Công an quận 11 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM để vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định được đối tượng thực hiện vụ trộm là Bùi Ngọc Kính nên tổ chức truy bắt.

Đến ngày 2/4, công an bắt giữ Kính và ba đối tượng liên quan đến hành vi trộm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bị vợ bỏ vì thường xuyên ăn trộm và có đam mê đi tẩm quất Mão có 7 tiền án về các tội liên quan trộm cắp tài sản và mới ra tù, mỗi khi có tiền, ông ta đến "tá túc" tại quán massge tẩm quất.

Phước An