Giả vờ mua vàng, đối tượng giật 2 sợi dây chuyền rồi tẩu thoát nhưng chỉ vài ngày đã bị bắt giữ.

Công an huyện Củ Chi, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Chau Ra Chhíth (SN 1996, quê An Giang, tạm trú huyện Củ Chi) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, chiều 11/4 tại tiệm vàng Ánh Hằng (đường TL9, ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi), bà Phan Thị Hằng (SN 1982, là chủ tiệm) đang đứng bán thì có 1 thanh niên đi vào. Thanh niên này hỏi mua 2 sợi dây chuyền vàng, có tổng giá trị khoảng 35,2 triệu đồng.

Nghi can Chau Ra Chhíth khi thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: CA

Tang vật cơ quan Công an thu giữ được. Ảnh: CA

Lúc chị Hằng không để ý, đối tượng đã cầm 2 sợi dây chuyền vàng rồi vọt ra xe gắn máy tẩu thoát.

Thời điểm xảy ra vụ cướp giật, camera an ninh tại tiệm vàng có ghi nhận lại được. Tuy nhiên, hình ảnh gây khó khăn cho công tác điều tra như: nam thanh niên mang khẩu trang che kín mặt, mặc áo khoác đỏ, đội nón lưỡi trai.

Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Củ Chi nhanh chóng khoanh vùng và mới đây đã bắt giữ Chau Ra Chhíth. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an thu giữ 1 sợi dây chuyền vàng và một số vật chứng liên quan.

Bước đầu, Chau Ra Chhíth thừa nhận hành vi và Công an đang điều tra, xử lý.

Kẻ không mặc áo, bịt mặt cầm gạch xông vào cướp tiệm vàng Kẻ không mặc áo, bịt mặt, cầm gạch xông vào cướp tiệm vàng ở An Giang, lấy đi nhiều tài sản.

Linh An